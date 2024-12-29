Ефимов сообщил о редевелопменте пяти участков в районе Соколиная Гора

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

В новый проект комплексного развития территорий (КРТ) власти Москвы включили пять участков общей площадью почти 2,7 га на востоке города. Там появится жилье для нужд программы реновации и медцентр. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Все участки находятся в районе Соколиная Гора (ВАО), причем два из них — на 8-й улице Соколиной Горы, остальные три — ближе к станции метро «Семеновская», на Щербаковской улице. Совокупная площадь построенной там недвижимости составит почти 60 тыс. «квадратов», притом две трети этого объема придется на дома по программе реновации: новое, современное жилье там смогут получить порядка 700 москвичей.

Остальные 18 тыс. кв. м — это нежилые объекты, включая многофункциональный общественный центр и медцентр. «Реализация этого проекта позволит создать в городе около 290 новых рабочих мест», — добавил вице-мэр Ефимов.

С проектом данного решения по редевелопменту можно ознакомиться на сайте столичной мэрии. Московская программа КРТ подразумевает реорганизацию бывших промзон и неэффективно используемых территорий в современные кварталы с застройкой самого разного назначения, в том числе для нужд программы реновации. Программа КРТ ведется в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.