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Ефимов сообщил о возведении 150 тыс. кв. м нежилой недвижимости в САО

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

С начала 2024 года в Северном административном округе (САО) Москвы девелоперы построили 15 объектов нежилой недвижимости общей площадью 150 тыс. «квадратов», рассказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Речь идет не только про офисы, но и про общественные учреждения.

Так, в районе Западное Дегунино в уходящем году появился новый ФОК площадью 14 тыс. кв. м. В здании четыре этажа, на которых размещаются разнообразные залы для тренировок, а также бассейны — на 12, 25 и 50 м, а также бассейн для грудничкового плавания и купель с гидромассажем. В мэрии подчеркивают, что возведение районных физкультурно-оздоровительных комплексов помогает большему числу москвичей вести здоровый образ жизни, не затрачивая много времени на дорогу от дома.

В целом из 15 новых нежилых объектов на севере Москвы лишь пять относятся к деловой инфраструктуре. Остальное — гостиничный фонд, культурно-досуговые учреждения, коммерческая и промышленная инфраструктура. «В результате в САО было создано 2 тыс. новых рабочих мест», — отметил заммэра Ефимов.

В свою очередь, в Мосгосстройнадзоре рассказали, что в уходящем году к постройке в САО был одобрен 21 новый объект нежилой инфраструктуры, общая их площадь составляет свыше 500 тыс. «квадратов».

Ранее в декабре мэр Москвы Сергей Собянин представил депутатам Мосгордумы отчет о работе столичного правительства за 2024 год и рассказал о планах в области градостроительной политики.

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нежилое помещение САО градостроительство Москва Владимир Ефимов
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