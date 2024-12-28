Путин ввел наказание для добровольцев за преступления против службы
Президент России Владимир Путин ввел уголовное наказание для добровольцев за преступления против военной службы. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Теперь и на добровольцев будут распространяться отдельные положения Уголовного кодекса, такие как неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, насильственные действия в отношении начальника, самовольное оставление части или места службы, дезертирство.
До этого уголовная ответственность за преступления против службы грозила только тем, кто проходил военную службу по призыву либо по контракту, а также пребывающим в запасе или находящимся на военных сборах.
Госдума приняла закон об уголовной ответственности добровольцев 10 декабря. Ранее, в ноябре, нижняя палата парламента одобрила введение материальной ответственности для участников добровольческих отрядов за порчу или утрату военного имущества.
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