Путин ввел наказание для добровольцев за преступления против службы

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Президент России Владимир Путин ввел уголовное наказание для добровольцев за преступления против военной службы. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь и на добровольцев будут распространяться отдельные положения Уголовного кодекса, такие как неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, насильственные действия в отношении начальника, самовольное оставление части или места службы, дезертирство.

До этого уголовная ответственность за преступления против службы грозила только тем, кто проходил военную службу по призыву либо по контракту, а также пребывающим в запасе или находящимся на военных сборах.

Госдума приняла закон об уголовной ответственности добровольцев 10 декабря. Ранее, в ноябре, нижняя палата парламента одобрила введение материальной ответственности для участников добровольческих отрядов за порчу или утрату военного имущества.