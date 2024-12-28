 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин ввел наказание для добровольцев за преступления против службы

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Президент России Владимир Путин ввел уголовное наказание для добровольцев за преступления против военной службы. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь и на добровольцев будут распространяться отдельные положения Уголовного кодекса, такие как неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, насильственные действия в отношении начальника, самовольное оставление части или места службы, дезертирство. 

Госдума приняла закон об уголовной ответственности добровольцев
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

До этого уголовная ответственность за преступления против службы грозила только тем, кто проходил военную службу по призыву либо по контракту, а также пребывающим в запасе или находящимся на военных сборах.

Госдума приняла закон об уголовной ответственности добровольцев 10 декабря. Ранее, в ноябре, нижняя палата парламента одобрила введение материальной ответственности для участников добровольческих отрядов за порчу или утрату военного имущества.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Военная операция на Украине Владимир Путин доброволец законы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Госдума приняла закон об уголовной ответственности добровольцев
Политика
Госдума приняла закон об ответственности добровольцев за порчу оружия
Политика
Минтруд предложил облегчить получение пенсий для военных и добровольцев
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Искусство и бизнес: как современные компании поддерживают арт-индустриюСтиль, 13:44
Суд взыскал с капитана «Спартака» задолженность по взносам на капремонтСпорт, 13:36
Вино и эмоции: чего российские туристы ждут от виноделенВино, 13:34
Автоматизатор в цеху: как и зачем на производстве внедряют ИИТренды, 13:32
Почему в больших городах все чаще строят жилые проекты у водыНедвижимость, 13:31
Как регионы используют потенциал федеральных инициативОтрасли, 13:31
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской областиПолитика, 13:26
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе13:21
Сооснователя «Короля и Шута» оштрафовали за дискредитацию армииПолитика, 13:21
Путин ввел наказание для добровольцев за преступления против службыПолитика, 13:18
«Сбер» и Т-Банк присоединились к пилоту цифрового рубляФинансы, 13:18
«Туркменские авиалинии» приостановили полеты в Москву на месяцПолитика, 13:18
Песков рассказал, где Путин празднует Новый годПолитика, 13:14
НКР повысило рейтинг «Росгосстраха» до AA+.ruКредитные рейтинги, 13:12