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Военная операция на Украине ,  
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Сооснователя «Короля и Шута» оштрафовали за дискредитацию армии

Сооснователя «Короля и Шута» Балунова оштрафовали за дискредитацию армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Балунов / VK
Фото: Александр Балунов / VK

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал сооснователя и бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» (КиШ) Александра Балунова на 30 тыс. руб. за дискредитацию армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Музыканта привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России.

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Александр Балунов


Дело поступило в суд 17 декабря. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга РБК тогда подтвердили, что музыканта привлекли из-за пяти постов в телеграм-канале, опубликованных в июле—октябре этого года. В канале не раз появлялись посты о конфликте на Украине, в которых Балунов выражал поддержку Киеву.

Балунов родился в 1973 году в Ленинграде. Учился в одной школе с Михаилом Горшеневым (Горшок), будущим лидером КиШ. В 1988 году Балунов, Горшенев и Александр Щеголев основали группу «Контора». Позднее к ним присоединился Андрей Князев (Князь), а группа стала называться «Король и Шут». В этой группе Балунов играл до 2006 года.

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Теги
Король и Шут музыка дискредитация армии Военная операция на Украине
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