Ученый из США предупредил о рисках из-за мусора на орбите Земли
Ученые опасаются катастрофических событий из-за стремительного роста количества космического мусора на орбите Земли. Об этом рассказал CNN профессор Аризонского университета Вишну Редди.
«Число объектов в космосе, запущенных нами за последние четыре года возросло в геометрической прогрессии. Грядет ситуация, которой мы всегда боялись», — сказал он.
Наибольшую опасность представляет космический мусор на расстоянии 35 тыс. км от планеты, отметил Редди. Быстрого способа очистить геостационарную орбиту Земли у человечества нет, добавил исследователь.
Канал напомнил со ссылкой на данные NASA, что в ноябре МКС сменила траекторию полета из-за приближения к ней космического мусора и риска столкновения, способного привести к разгерметизации сегментов станции.
Феномен, о котором говорил Редди, ученые называют синдромом Кесслера — это гипотетический процесс, в ходе которого околоземное пространство может стать непригодным из-за большого количества мусора и искусственных спутников, отмечает CNN. Исследователи опасаются, что такое развитие событий может поставить на паузу любое исследование космоса.
Читайте РБК в Telegram.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов