Ученый из США предупредил о рисках из-за мусора на орбите Земли

Ученые опасаются катастрофических событий из-за стремительного роста количества космического мусора на орбите Земли. Об этом рассказал CNN профессор Аризонского университета Вишну Редди.

«Число объектов в космосе, запущенных нами за последние четыре года возросло в геометрической прогрессии. Грядет ситуация, которой мы всегда боялись», — сказал он.

Наибольшую опасность представляет космический мусор на расстоянии 35 тыс. км от планеты, отметил Редди. Быстрого способа очистить геостационарную орбиту Земли у человечества нет, добавил исследователь.

Канал напомнил со ссылкой на данные NASA, что в ноябре МКС сменила траекторию полета из-за приближения к ней космического мусора и риска столкновения, способного привести к разгерметизации сегментов станции.

Феномен, о котором говорил Редди, ученые называют синдромом Кесслера — это гипотетический процесс, в ходе которого околоземное пространство может стать непригодным из-за большого количества мусора и искусственных спутников, отмечает CNN. Исследователи опасаются, что такое развитие событий может поставить на паузу любое исследование космоса.