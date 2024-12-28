Посол России в Бельгии предупредил о последствиях курса НАТО

Политика НАТО в отношении Москвы ведет к дальнейшей эскалации в Европе, заявил в интервью «РИА Новости» российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

По его словам, курс альянса во взаимодействии с Россией является ошибочным.

«Этот курс является в корне <...> контрпродуктивным и, более того, опасным, так как ведет к непредсказуемым последствиям», — сказал Токовинин.

Дипломат отметил, что Североатлантический альянс наращивает военный потенциал и готовится к прямой конфронтации с Москвой. В европейских странах происходит «раскручивание» военной промышленности, в частности, повышение расходов на оружие и активизация маневров, отметил посол.

Во время прямой линии 19 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что российские войска успешно продвигаются на линии фронта в зоне военной операции. По словам Путина, с Россией воюют «практически все страны Североатлантического альянса». Президент отметил, что намерения Организации Североатлантического договора давно вышли за пределы исторической зоны ответственности. Страны блока увеличивают военные расходы, наращивают ударные группировки вблизи российских границ, добавил Путин.