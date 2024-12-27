При столкновении автобуса с лесовозом под Братском погибли два человека

Фото: kobzevii / Telegram

Рейсовый автобус Братск — Тулун с 53 пассажирами врезался в лесовоз в Братском районе Иркутской области, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Смертельное ДТП произошло вечером 27 декабря, в результате аварии погибли два пассажира автобуса, один из которых — 17-летний подросток.

Пассажирский автобус, направлявшийся из Братска в Тулун, врезался в грузовик, стоявший на обочине дороги за 20 км до села Покосного, сообщил в своем телеграм-канале мэр Братска Александр Дубровин. Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области уточняет, что столкновение произошло с двумя грузовиками, следовавшими на сцепке.

«Держу ситуацию на контроле, по предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие», — заявил Дубровин.

Всего в результате аварии пострадали шесть человек, среди них двое детей. Четверых пострадавших отправили в больницы Братска. По словам губернатора, на место аварии направили дополнительный автобус для перевозки оставшихся пассажиров.

По данным сервиса «Яндекса», на момент подготовки этого материала в Братске было 11 градусов мороза, которые ощущаются как -15 градусов.