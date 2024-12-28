Ефимов сообщил о включении участка на Малой Филевской в программу КРТ

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Столичные власти приняли решение о реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) участка площадью 1,9 га в районе Фили-Давыдково, который находится в Западном административном округе (ЗАО). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Проект решения опубликован на официальном сайте правительства Москвы.

Речь идет о территории на ул. Малая Филевская, вл. 9 и 11, в непосредственной близости от станции метро «Пионерская» Филевской линии столичного метро. По оценке вице-мэра, вложения в строительство общественно-делового объекта на этом участке могут достичь почти 24 млрд руб. При этом ежегодный доход городского бюджета после реализации проекта составит около 820 млн руб. «Кроме того, город получит почти 1,8 тыс. новых рабочих мест», — добавил Ефимов.

Участок располагается вдоль наземных путей метрополитена и в настоящее время занят устаревшими объектами, а именно гаражами. Впоследствии там появится административно-деловой комплекс площадью 62,5 тыс. «квадратов». По плану реорганизации участка, в нем разместят офисы, магазины, отделения банков и фитнес-центры, а прилегающую территорию благоустроят и проложат новые дороги.

Столичная программа КРТ подразумевает реорганизацию неэффективно используемых участков и бывших промзон в современные кварталы с недвижимостью разного назначения. Задача — вернуть обширные территории в экономический оборот города. К настоящему дню в программу КРТ Москвы входят 236 проектов на разных этапах реализации. Общая площадь этих участков превышает 3,1 тыс. га.