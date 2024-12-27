Си Цзиньпин приказал остановить волну массовых убийств в Китае
Лидер Китая Си Цзиньпин приказал местным властям принять все меры, чтобы предотвратить повторение случаев массовых убийств, всплеск которых произошел в стране, сообщило агентство Asocciated Press (AP).
Местная власть должна будет изучить всевозможные причины агрессии — «от супружеских неурядиц до разногласий по поводу наследства». Агентство уточнило, что случаи, когда водители сбивают пешеходов, а на улицах нападают с ножом, не являются новыми для Китая, однако «последний всплеск привлек внимание».
В ноябре, например, произошло три таких преступления. Мужчина ранил 30 человек в начальной школе в провинции Хунань, после того как потерпел убытки от инвестиций, а студент, проваливший экзамен, зарезал восемь человек в профессиональном училище в городе Исин. А в южном городе Чжухай мужчина врезался в толпу и убил 35 человек. Предположительно, он был расстроен разводом.
По данным агентства, эти нападения в Китае называют «местью за преступления в обществе», а происходят они из-за усиливающегося контроля властей над социальной и политической сферами в стране.
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