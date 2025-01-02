Со 2 января в Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте
Со 2 января 2025 года изменились тарифы на оплату проезда в столичном транспорте, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Одна поездка по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличилась в среднем на 2 руб. Самым выгодным способом по-прежнему остается оплата по биометрии — одна обойдется горожанам в 59 руб.
Отметим, что проездная карта «Тройка» позволяет пассажирам бесплатно совершать пересадки между метро, МЦК, МЦД и маршрутами наземного транспорта в течение 90 минут, а на некоторых маршрутах МЦД данный льготный промежуток увеличен до 120 минут.
Стоимость проездных билетов на месяц для школьников и студентов на все виды транспорта составляет 875 руб. и, по информации департамента транспорта Москвы, остается одной из самых доступных по сравнению с другими крупными российскими городами.
В дептрансе также отмечают, что по ряду показателей стоимость проезда в столичном общественном транспорте по-прежнему является одной из самых выгодных в России. Например, это стоимость безлимитных абонементов, оплата проезда для учащихся, а также расходы на преодоленное расстояние (то есть средняя стоимость 1 км проделанного пассажиром пути в столичном транспорте).
Также за последние 13 лет изменение тарифов в Москве остается на 25% ниже совокупного уровня инфляции. Вырученные благодаря этому средства пойдут на развитие и модернизацию транспортной системы Москвы, в частности, на дальнейшее совершенствование инфраструктуры, билетной системы и пассажирских сервисов.
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