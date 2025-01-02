 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Со 2 января в Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Со 2 января 2025 года изменились тарифы на оплату проезда в столичном транспорте, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Одна поездка по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличилась в среднем на 2 руб. Самым выгодным способом по-прежнему остается оплата по биометрии — одна обойдется горожанам в 59 руб.

Отметим, что проездная карта «Тройка» позволяет пассажирам бесплатно совершать пересадки между метро, МЦК, МЦД и маршрутами наземного транспорта в течение 90 минут, а на некоторых маршрутах МЦД данный льготный промежуток увеличен до 120 минут.

Стоимость проездных билетов на месяц для школьников и студентов на все виды транспорта составляет 875 руб. и, по информации департамента транспорта Москвы, остается одной из самых доступных по сравнению с другими крупными российскими городами.

В дептрансе также отмечают, что по ряду показателей стоимость проезда в столичном общественном транспорте по-прежнему является одной из самых выгодных в России. Например, это стоимость безлимитных абонементов, оплата проезда для учащихся, а также расходы на преодоленное расстояние (то есть средняя стоимость 1 км проделанного пассажиром пути в столичном транспорте).

Также за последние 13 лет изменение тарифов в Москве остается на 25% ниже совокупного уровня инфляции. Вырученные благодаря этому средства пойдут на развитие и модернизацию транспортной системы Москвы, в частности, на дальнейшее совершенствование инфраструктуры, билетной системы и пассажирских сервисов.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
индексация тарифов Московский метрополитен Дептранс карта «Тройка» Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Самые громкие скандалы в мире спорта в 2024 годуСпорт, 10:04
Как выглядит место около клуба в Нью-Йорке, где открыли стрельбуПолитика, 09:49
В подконтрольной ВСУ части Запорожья заявили о повреждении инфраструктурыПолитика, 09:41
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 годаИнвестиции, 09:34
Каким будет 2025 год: прогнозы Маска, Далио и других гуруPro, 09:33
В Норильске самолет Airbus при посадке выкатился за пределы полосыОбщество, 09:25
Со 2 января в Москве изменилась стоимость проезда на городском транспортеГород, 09:20
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Неизвестный открыл огонь по людям возле ночного клуба в Нью-ЙоркеПолитика, 09:15
Куда сходить в январе: выставки и концертыСтиль, 09:15
Экологи рассказали, сколько мазута может всплыть в Черном море к летуОбщество, 09:07
ТАСС узнал, что замглавы Военно-медицинской академии обвинили во взяткеПолитика, 08:55
В Кении заявили о намерении увеличить экспорт чая и кофе в РоссиюПолитика, 08:43
Маск назвал госизменой продажу материалов для стены на границе с МексикойПолитика, 08:13
В Минобороны сообщили о 13 сбитых за ночь в пяти регионах дронахПолитика, 08:05