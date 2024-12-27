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Приложение для доставки «Купер» удалили из App Store

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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Приложение для доставки еды «Купер» (бывший «СберМаркет») удалили из магазина приложений App Store.

App Store пишет, что сейчас приложение «недоступно в вашей стране или регионе», убедился корреспондент РБК.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

За день до этого компания объяснила, почему блокирует VPN и приложения СМИ для российской аудитории. Это связано с тем, что, если Apple не будет выполнять законные требования российских властей, компания не сможет вести бизнес в стране.

По информации Роскомнадзора, в июле компания удалила 25 приложений VPN-сервисов из российского App Store по требованию ведомства.

«СберМаркет» — это сервис «Сбера», который специализировался на доставке готовой еды из ресторанов, а также продуктов, бытовой химии, техники, цветов и товаров для животных из магазинов, лекарств из аптек более чем в 360 городах России. В июле 2024 года компания сообщила о ребрендинге и переименовании сервис в «Купер». В середине июня основное юрлицо «СберМаркета» — «Инстамарт Сервис» — подало заявки на регистрацию нескольких товарных знаков со словом «купер», написанным разными способами.

Представитель компании рассказал тогда РБК, что ребрендинг планировалось провести в несколько этапов в течение полугода.

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