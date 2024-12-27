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Коту-пожарному по кличке Толик присвоили звание прапорщика

Коту-пожарному присвоили звание прапорщика внутренней службы к Дню спасателя
Сюжет
Новости Москвы

Коту-пожарному по кличке Толик присвоили звание прапорщика
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В Москве в День спасателя коту Толику из отряда «Семенычи» вручили первое специальное звание — прапорщик внутренней службы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Кот «служит» в 89-й пожарной части в Юго-Восточном административном округе Москвы.

«Анатолий активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона. Он каждый день посещает разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их», — говорится в сообщении.

Фото: МЧС Москвы
Фото: МЧС Москвы
Фото: МЧС Москвы
Фото: МЧС Москвы
Фото: МЧС Москвы
Фото: МЧС Москвы
Фото: МЧС Москвы
Фото: МЧС Москвы
Фото: МЧС Москвы
Фото: МЧС Москвы
Фото: МЧС Москвы
Фото: МЧС Москвы
Фото: МЧС Москвы
Фото: МЧС Москвы
Фото: МЧС Москвы

Сотрудники МЧС сделали для Толика миниатюрные погоны, а также планируют сшить форму МЧС России.

Спасенные животные, которые остаются в пожарно-спасательных частях, негласно образуют отряд «Семенычи» — в память о коте-пожарном Семене, который жил в одной из частей Тюмени. В этом отряде уже более 300 четвероногих по всей стране.

Накануне в Санкт-Петербурге впервые наградили медалью Росгвардии служебную собаку по кличке Маджар, выслужившую установленные сроки военной службы. Пес принимал участие в охране праздника выпускников «Алые паруса», Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дня Военно-морского флота.

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пожарные МЧС звание животные
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