Коту-пожарному по кличке Толик присвоили звание прапорщика
В Москве в День спасателя коту Толику из отряда «Семенычи» вручили первое специальное звание — прапорщик внутренней службы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Кот «служит» в 89-й пожарной части в Юго-Восточном административном округе Москвы.
«Анатолий активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона. Он каждый день посещает разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их», — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС сделали для Толика миниатюрные погоны, а также планируют сшить форму МЧС России.
Спасенные животные, которые остаются в пожарно-спасательных частях, негласно образуют отряд «Семенычи» — в память о коте-пожарном Семене, который жил в одной из частей Тюмени. В этом отряде уже более 300 четвероногих по всей стране.
Накануне в Санкт-Петербурге впервые наградили медалью Росгвардии служебную собаку по кличке Маджар, выслужившую установленные сроки военной службы. Пес принимал участие в охране праздника выпускников «Алые паруса», Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дня Военно-морского флота.
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