Рогозин сообщил о смерти комбата с позывным Сатурн
Умер комбат добровольческого отряда Иван Оголенко (позывной Сатурн), сообщил в своем телеграм-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Ты пал смертью храбрых, отдав все силы и жизнь делу Победы над врагом. Помню тебя, Ваня, и всегда буду помнить. Помнить и мстить за тебя, за наших с тобой товарищей, достойно и до конца своих дней защищавших Родину и Честь!» — написал Рогозин.
Оголенко — уроженец Ставропольского края, с 2022 года участвовал в военной операции, был награжден двумя орденами Мужества и орденом Александра Невского.
В мае 2024 года получил тяжелое ранение, в результате которого у командира добровольческого отряда БАРС-10 оказался поврежден спинной мозг. Как рассказывал Рогозин, его удалось эвакуировать сначала в Крым, а потом в Москву. Врачи, по словам сенатора от Запорожской области, сделали чудо.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США
Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов