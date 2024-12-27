Рогозин сообщил о смерти комбата с позывным Сатурн

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Умер комбат добровольческого отряда Иван Оголенко (позывной Сатурн), сообщил в своем телеграм-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Ты пал смертью храбрых, отдав все силы и жизнь делу Победы над врагом. Помню тебя, Ваня, и всегда буду помнить. Помнить и мстить за тебя, за наших с тобой товарищей, достойно и до конца своих дней защищавших Родину и Честь!» — написал Рогозин.

Оголенко — уроженец Ставропольского края, с 2022 года участвовал в военной операции, был награжден двумя орденами Мужества и орденом Александра Невского.

В мае 2024 года получил тяжелое ранение, в результате которого у командира добровольческого отряда БАРС-10 оказался поврежден спинной мозг. Как рассказывал Рогозин, его удалось эвакуировать сначала в Крым, а потом в Москву. Врачи, по словам сенатора от Запорожской области, сделали чудо.