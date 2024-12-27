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Ефимов подвел итоги строительства нежилой недвижимости в ЦАО за год

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

За неполный 2024 год девелоперы построили в Центральном административном округе (ЦАО) столицы 17 новых объектов нежилой недвижимости общей площадью около 776 тыс. кв. м, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, почти три четверти этого объемы (более 552 тыс. «квадратов») приходится на деловую недвижимость. «Также в центре построили объекты здравоохранения, образования и спорта. Совокупная площадь этих сооружений составляет более 45 тыс. кв. м, — уточнил вице-мэр. — Еще более 150 тыс. кв. м приходится на другие объекты недвижимости».

По мнению столичных властей, с появлением новых нежилых зданий в центре город приобретает все больше функциональных пространств, где жители могут проводить досуг, заниматься спортом, а также работать. Так, введенные за этот год в ЦАО коммерческие площади помогли создать свыше 15 тыс. новых рабочих мест.

Один из последних завершенных объектов — многофункциональный комплекс на площади Тверская Застава, который достроили в октябре. «На семи надземных этажах откроют магазины и офисы, рестораны, кафе и предприятия сферы услуг, — рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский. — На втором и третьем этажах обустроили многосветное открытое пространство с атриумом». Общая площадь МФК достигает 22 тыс. «квадратов» — это семь надземных и один подземный этаж.

Отметим, что, согласно статистике комитета государственного строительного надзора Москвы, у девелоперов сохраняется высокий интерес к перспективному строительству в центре столицы. Так, в Мосгосстройнадзоре рассказали, что с начала 2024 года специалисты ведомства оформили разрешительную документацию на 11 административно-деловых и торгово-бытовых объектов общей площадью около 400 тыс. кв. м. На каждом этапе их возведения пройдут контрольно-надзорные мероприятия согласно утвержденной программе проверок.

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ЦАО Москва Владимир Ефимов Коммерческая недвижимость
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