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Общество ,  
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Дума в будущем году приоритетно займется вопросом нагрузки на школьников

Володин: планируем в 2025 году включить нагрузку на школьников в приоритеты
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Госдума и правительство в наступающем году намерены включить вопрос учебной нагрузки на школьников в число приоритетов в работе, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Под предыдущим постом думского спикера о высокой загруженности детей пользователи оставили более 10 тыс. комментариев. По словам Володина, более половины из них подтверждают чрезмерную нагрузку на школьников.

Основными причинами комментаторы называют сложные и объемные домашние задания, перегруженное расписание, внеурочную деятельность, а также шестичасовую учебную неделю и обучение во вторую смену.

«Со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах. Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения», — написал Володин.

Володин рассказал об усталости детей из-за школьной нагрузки
Общество
Фото:Руслан Яроцкий / Global Look Press

Ранее, в ноябре, Володин поручил комитету Государственной думы по просвещению обсудить снижение нагрузки на школьников с учителями, родителями, экспертами и профильным министерством.

Позднее в Думе заявили об усталости детей из-за школьной нагрузки. Так, по данным экспертов, писал Володин, 70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения и все это сказывается на их здоровье, подчеркнул он.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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