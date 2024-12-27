Дума в будущем году приоритетно займется вопросом нагрузки на школьников
Госдума и правительство в наступающем году намерены включить вопрос учебной нагрузки на школьников в число приоритетов в работе, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Под предыдущим постом думского спикера о высокой загруженности детей пользователи оставили более 10 тыс. комментариев. По словам Володина, более половины из них подтверждают чрезмерную нагрузку на школьников.
Основными причинами комментаторы называют сложные и объемные домашние задания, перегруженное расписание, внеурочную деятельность, а также шестичасовую учебную неделю и обучение во вторую смену.
«Со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах. Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения», — написал Володин.
Ранее, в ноябре, Володин поручил комитету Государственной думы по просвещению обсудить снижение нагрузки на школьников с учителями, родителями, экспертами и профильным министерством.
Позднее в Думе заявили об усталости детей из-за школьной нагрузки. Так, по данным экспертов, писал Володин, 70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения и все это сказывается на их здоровье, подчеркнул он.
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