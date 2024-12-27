Бывший генсек НАТО вошел в состав руководства тайного клуба мировой элиты

Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг стал сопредседателем Бильдербергского клуба, говорится на сайте организации.

Бильдербергский клуб — тайная организация мировой элиты, ежегодно с 1954 года проводит закрытые форумы по развитию диалога между Европой и Северной Америкой. На заседания приглашаются около 130 политических лидеров и экспертов из сфер промышленности, финансов, труда, академических кругов и СМИ. Их заседания не анонсируются, а итоги - не разглашаются.

Газета The Daily Mail связывает назначение Столтенберга со скорой инаугурацией избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. The Guardian пишет, что после возвращения республиканца в Белый дом и связанной с этим повестки «Америка прежде всего» Столтенберг будет сосредоточен на «укреплении трансатлантических связей».

«Его назначение сопредседателем Бильдерберга закрепляет роль группы в центре трансатлантической стратегии», — говорится в материале.

Кроме того, пишет издание, в феврале 2025 года Столтенберг займет пост председателя Мюнхенской конференции по безопасности, еще одного важного симпозиума по обороне и дипломатии.

В марте 2014 года Североатлантический совет НАТО (главный руководящий политический орган альянса) назначил Столтенберга преемником генерального секретаря НАТО. Этот пост он занимал десять лет и покинул 1 октября 2024 года.

В мае уходящего года Столтенберг призывал членов альянса разрешить Украине использовать поставляемое Западом оружие для поражения целей на территории России. Как пишет газета, он также курировал укрепление коллективной обороны, из чего «его новые коллеги по Бильдербергскому клубу извлекли выгоду».