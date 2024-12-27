В США отозвали партию глазных капель «Систейн» из-за риска заражения
Компания Alcon Laboratories отозвала партию глазных капель «Систейн» в США после обращения одного из покупателей из-за возможного грибкового заражения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
«Заражение офтальмологического препарата грибком может привести к глазным инфекциям. Если инфекция возникнет, она может угрожать зрению, а в очень редких случаях — жизни пациентов с ослабленным иммунитетом», — отметили в ведомстве.
В FDA призвали всех потребителей прекратить использование капель и вернуть их в место покупки для возврата денег.
Телеканал CBS News со ссылкой на представителя компании Стивена Смита сообщил, что Alcon Laboratories проводит расследование, но «присутствие инородного материала, по-видимому, связано с единственным флаконом, возвращенным клиентом».
Ранее в России пациенты, получающие лекарство от муковисцидоза, пожаловались в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет на закупку неоригинального препарата.
Авторы жалобы потребовали проверить законность регистрации в России препарата «Трилекса» (аналог оригинального препарата для лечения муковисцидоза «Трикафта»), достоверность представленных при регистрации документов, а также сведений о его безопасности и эффективности.
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