Рогов сообщил об «объемном» взрыве в Запорожье

В городе Запорожье, который остается под контролем Киева, прогремел «громкий, объемный» взрыв, сообщил в телеграм-канале председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Глава администрации части Запорожской области, подконтрольной Киеву, Иван Федоров написал в своем телеграм-канале об ударе по промышленной инфраструктуре. Предварительно, пострадавших нет, добавил он.

Запорожская область вошла в состав России после референдума о вхождении в состав России новых территорий, который проводился в 2022 году. Сейчас под контролем России находится около 70% территории Запорожской области. При этом областной центр — город Запорожье — остается под контролем Украины. Временным административным центром в прошлом году стал Мелитополь.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 27 декабря власти Киевской области сообщили о работе сил противовоздушной обороны. Они призвали оставаться в укрытиях, пока звучат сигналы воздушной тревоги. Также сигналы тревоги звучали в Черкасской и Полтавской областях.