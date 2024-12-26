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Политика ,  
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В Бурятии задержали министра сельского хозяйства

Галсан Дареев
Галсан Дареев (Фото: Галсан Дареев / VK)

Министра сельского хозяйства Республики Бурятия Галсана Дареева задержали по подозрению в превышении полномочий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.

«Да, задержан», — ответил собеседник агентства на вопрос о задержании министра.

Как отмечает агентство, глава республики Алексей Цыденов ранее уволил двух заместителей Дареева.

Издание «Байкал-Daily» также со ссылкой на источник подтвердило информацию о задержании министра. По словам собеседника издания, у задержанного прошли обыски, а в пятницу, 27 декабря, суд примет решение о мере пресечения.

РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Республике Бурятия, пресс-службу МВД Бурятии, пресс-службу губернатора и правительства региона, а также направил запрос в министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

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Галсан Евгеньевич Дареев родился 16 июня 1975 года. Он также является заместителем председателя правительства Бурятии и занимает должности
председателя комитета по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, председателя комитета по экономике и финансам, председателя комитета по развитию сельских территорий и инвестициям.

Ранее, 17 декабря, Цыденов уволил главу Баргузинского района Бурятии Михаила Мишурина за ДТП в состоянии алкогольного опьянения и попытку скрыть результаты анализов. Как сообщало издание «Восток-Телеинформ», увольнение связано с утратой доверия по коррупционной направленности.

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