В Бурятии задержали министра сельского хозяйства
Министра сельского хозяйства Республики Бурятия Галсана Дареева задержали по подозрению в превышении полномочий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.
«Да, задержан», — ответил собеседник агентства на вопрос о задержании министра.
Как отмечает агентство, глава республики Алексей Цыденов ранее уволил двух заместителей Дареева.
Издание «Байкал-Daily» также со ссылкой на источник подтвердило информацию о задержании министра. По словам собеседника издания, у задержанного прошли обыски, а в пятницу, 27 декабря, суд примет решение о мере пресечения.
РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Республике Бурятия, пресс-службу МВД Бурятии, пресс-службу губернатора и правительства региона, а также направил запрос в министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.
Галсан Евгеньевич Дареев родился 16 июня 1975 года. Он также является заместителем председателя правительства Бурятии и занимает должности
председателя комитета по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, председателя комитета по экономике и финансам, председателя комитета по развитию сельских территорий и инвестициям.
Ранее, 17 декабря, Цыденов уволил главу Баргузинского района Бурятии Михаила Мишурина за ДТП в состоянии алкогольного опьянения и попытку скрыть результаты анализов. Как сообщало издание «Восток-Телеинформ», увольнение связано с утратой доверия по коррупционной направленности.
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