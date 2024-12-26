В Казахстане блогера арестовали за съемку упавшего Embraer
Тупкараганский суд Мангистауской области Казахстана отправил под административный арест на десять дней молодого человека, который вел фото- и видеосъемку места крушения рейса Баку — Грозный под Актау и мешал спасателями и медикам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Телеграм-канал Baza сообщил, что речь идет о блогере Азамате Сарсенове.
Как уточнили в пресс-службе суда, нарушителя привлекли по ч. 1 ст. 667 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа при исполнении и препятствование его деятельности.
Суд выяснил, что днем 25 декабря блогер находился на месте авиакатастрофы и несмотря на то, что территория была оцеплена сотрудниками полиции, «производил видеосъемку с использованием дрона и сотового телефона».
«Действия правонарушителя препятствовали работе спасательных служб и следственным действиям. Кроме того, он отказался подчиниться законным требованиям сотрудников полиции», — указали в суде.
В результате задержанный был признан виновным и отправлен под административный арест сроком на десять суток.
Постановление не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано.
Пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанской Azerbaijan Airlines разбился накануне вблизи казахстанского города Актау. По данным авиакомпании, на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, выжили 29 человек. Больше всего на борту было граждан Азербайджана — 37 человек. Из них 23 погибли.
В России, Азербайджане и Казахстане после крушения самолета возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в республике в связи с авиакатастрофой. Он также прервал свой визит в Россию.
Читайте РБК в Telegram.
Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена
Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году
Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В России начались продажи нового флагманского седана Kia
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов