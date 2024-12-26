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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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В Казахстане блогера арестовали за съемку упавшего Embraer

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Тупкараганский суд Мангистауской области Казахстана отправил под административный арест на десять дней молодого человека, который вел фото- и видеосъемку места крушения рейса Баку — Грозный под Актау и мешал спасателями и медикам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Телеграм-канал Baza сообщил, что речь идет о блогере Азамате Сарсенове.

Как уточнили в пресс-службе суда, нарушителя привлекли по ч. 1 ст. 667 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа при исполнении и препятствование его деятельности.

Суд выяснил, что днем 25 декабря блогер находился на месте авиакатастрофы и несмотря на то, что территория была оцеплена сотрудниками полиции, «производил видеосъемку с использованием дрона и сотового телефона».

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Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

«Действия правонарушителя препятствовали работе спасательных служб и следственным действиям. Кроме того, он отказался подчиниться законным требованиям сотрудников полиции», — указали в суде.

В результате задержанный был признан виновным и отправлен под административный арест сроком на десять суток.

Постановление не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано.

Пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанской Azerbaijan Airlines разбился накануне вблизи казахстанского города Актау. По данным авиакомпании, на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, выжили 29 человек. Больше всего на борту было граждан Азербайджана — 37 человек. Из них 23 погибли.

В России, Азербайджане и Казахстане после крушения самолета возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в республике в связи с авиакатастрофой. Он также прервал свой визит в Россию.

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