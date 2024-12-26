«Крестный отец» электроавтомобилей раскритиковал гибридные решения
Развитие гибридных машин в ущерб электромобилям не является разумным решением и спровоцирует отставание в этой отрасли от Китая, заявил бывший генеральный директор Aston Martin и Nissan Энди Палмер в интервью Business Insider.
«Гибриды — это дорога в ад. Это переходная стратегия, и чем дольше вы остаетесь на этом переходе, тем медленнее вы адаптируетесь к новому миру», — сказал Палмер.
По его мнению, китайские электромобили «замечательно совмещают» цену и качество. «Их аккумуляторная технология является ведущей в своем классе, и они уделили большое внимание своему программному обеспечению», — добавил он.
Для западных автопроизводителей Палмер предсказал серьезные проблемы в конкуренции с китайскими брендами в области электрокаров, такими как BYD и Xpeng, которые стремятся выйти на европейский рынок.
«Я думаю, что китайские компании научатся конкурировать в Европе, потому что это самый сложный рынок в мире. Если они смогут это сделать, то станут непобедимыми», — отметил Палмер.
По мнению Палмера, причина медленного перехода потребителей на электромобили заключается в их высокой цене. Он предложил, чтобы повысить доступность электромобилей, нужно снизить стоимость аккумуляторов и улучшить инфраструктуру зарядных станций.
Палмер руководил разработкой Nissan Leaf, первого электромобиля который разошелся массового, за что его назвали «крестным отцом» электромобилей, поясняет Business Insider.
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