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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Появился список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев

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Катастрофа самолета Баку-Грозный

МЧС Казахстана опубликовало список граждан страны погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау.

  • Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;
  • Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;
  • Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 уроженка Мангистауской области, проживала в Актау;
  • Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 уроженка Алматы, проживала в Астане;
  • Сын Гаухар Шаймерденовой — Жумагат Эльдар, 23.08.2013, проживал в Астане;
  • Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 уроженка Костанайской области, проживала в Караганде.

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Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

По информации властей Казахстана, всего на борту находились 67 человек, 38 погибли в результате крушения, 29 человек выжили, они госпитализированы, среди них трое детей.

Помимо шести погибших граждан Казахстана на борту находились:

  • 16 россиян, из них 7 погибли, 9 пострадали
  • 37 граждан Азербайджана, 23 из них погибли, 14 пострадали;
  • трое граждан Киргизии, все выжили;

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности, а в Баку — также о халатности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура и прервал визит в Россию. Кремль выразил соболезнования семьям погибших.

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Теги
авиакатастрофа Казахстан погибшие пассажиры
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