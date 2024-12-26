Появился список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев
МЧС Казахстана опубликовало список граждан страны погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау.
- Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;
- Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;
- Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 уроженка Мангистауской области, проживала в Актау;
- Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 уроженка Алматы, проживала в Астане;
- Сын Гаухар Шаймерденовой — Жумагат Эльдар, 23.08.2013, проживал в Астане;
- Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 уроженка Костанайской области, проживала в Караганде.
По информации властей Казахстана, всего на борту находились 67 человек, 38 погибли в результате крушения, 29 человек выжили, они госпитализированы, среди них трое детей.
Помимо шести погибших граждан Казахстана на борту находились:
- 16 россиян, из них 7 погибли, 9 пострадали
- 37 граждан Азербайджана, 23 из них погибли, 14 пострадали;
- трое граждан Киргизии, все выжили;
В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности, а в Баку — также о халатности.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура и прервал визит в Россию. Кремль выразил соболезнования семьям погибших.
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