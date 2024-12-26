Появился список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев

МЧС Казахстана опубликовало список граждан страны погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау.

Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;

Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;

Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 уроженка Мангистауской области, проживала в Актау;

Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 уроженка Алматы, проживала в Астане;

Сын Гаухар Шаймерденовой — Жумагат Эльдар, 23.08.2013, проживал в Астане;

Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 уроженка Костанайской области, проживала в Караганде.

По информации властей Казахстана, всего на борту находились 67 человек, 38 погибли в результате крушения, 29 человек выжили, они госпитализированы, среди них трое детей.

Помимо шести погибших граждан Казахстана на борту находились:

16 россиян, из них 7 погибли, 9 пострадали

37 граждан Азербайджана, 23 из них погибли, 14 пострадали;

трое граждан Киргизии, все выжили;

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности, а в Баку — также о халатности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура и прервал визит в Россию. Кремль выразил соболезнования семьям погибших.