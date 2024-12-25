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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Разбившийся в Казахстане самолет прошел техосмотр в октябре

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), который потерпел крушение под городом Актау в Казахстане, в последний раз прошел полный технический осмотр 18 октября 2024 года. Об этом Report.az сообщили в авиакомпании.

«Общее количество посадок воздушного судна составляет 9949, общее время полета — 15 257,22 часа. <...> После последней проверки самолет налетал 671 час», — отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

В компании добавили, что капитан самолета Игорь Кшнякин налетал более 15 тыс. часов, из которых примерно 11,2 тыс. часов в качестве капитана.

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Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря. Минтранс Казахстана сообщил, что на борту лайнера находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 человек погибли, а 29 — выжили. Среди выживших девять россиян — всего на борту их было 16 человек.

В России, Азербайджане и Казахстане после крушения самолета возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.

По предварительной версии, авиакатастрофа произошла из-за столкновения самолета с птицами, из-за чего на борту взорвался кислородный баллон.

В Сети также была опубликована видеозапись, где показана хвостовая часть самолета, на которой видны повреждения. Издание Orda отмечало, что отверстия похожи «на следы от обстрелов». Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, комментируя кадры, призвал не делать преждевременных выводов.

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Казахстан Актау авиакатастрофа
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