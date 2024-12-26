Ефимов сообщил об экономии бизнесом ₽1 млрд на льготной аренде за год
По программе «1 рубль за квадратный метр в год», которую столичные власти реализуют с 2012 года, на данный момент с инвесторами заключено уже 65 договоров аренды городских зданий и помещений общей площадью почти 63,2 тыс. кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Из них по 47 объектам действует льготная ставка, благодаря которой компании сэкономили более 1 млрд руб. в 2024 году», — подчеркнул вице-мэр.
Отметим: предприниматель, чтобы стать участником программы, должен принять участие в специализированных торгах, с победителями которых правительство города заключает договоры аренды объектов недвижимости на 49 лет, а для размещения гостиниц — на 20 лет. Перевод на льготную ставку возможен лишь после того, как инвестор отремонтирует объект (будь то помещение или всё здание), а затем выполнит другие требования. Например, оснастит его необходимым оборудованием и начнет образовательную деятельность или организует работу отеля.
По информации главы департамента городского имущества Максима Гамана, в настоящее время арендаторы продолжают выполнять требования, необходимые для перевода на льготную ставку аренды 18 зданий и помещений общей площадью около 13,4 тыс. кв. м. В частности, инвесторы осуществляют реставрационные, ремонтные и иные необходимые работы. «Среди объектов — пять образовательных учреждений, два здания для открытия гостиниц и 11 исторических объектов», — уточнил чиновник.
В свою очередь, председатель комитета по туризму города Евгений Козлов отметил, что по итогам периода с января по сентябрь 2024 года средняя загрузка столичных отелей достигла 76%, что на 6 п.п. превышает аналогичный показатель годом ранее. По его мнению, на фоне роста турпотока и спроса на московские отели важно создавать новые объекты, и программа «1 рубль за квадратный метр в год» стимулирует интерес инвесторов к этой сфере.
Напомним, что первоначально программа льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» распространялась на объекты культурного наследия, с 2013 года в нее включили площади для открытия частных детских садов и школ, а с 2022-го — здания для развития гостиничного бизнеса.
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