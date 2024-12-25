Суд вынес приговор изнасиловавшим девушку в Москве мигрантам
Троих граждан Узбекистана, которые ночью 6 июля напали на девушку и изнасиловали ее, приговорили к лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Трое осужденных в нетрезвом состоянии напали на девушку на улице Академика Королева в Москве. Один из мужчин толкнул ее в спину, из-за чего девушка упала на землю. После этого двое изнасиловали ее, в то время как третий наблюдал за обстановкой и угрожал присоединиться. Позже пострадавшая смогла вырваться и убежать.
Двое мужчин приговорены к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, третий получил четыре года. Приговор в законную силу еще не вступил, пишет пресс-служба.
В середине декабря в Туве совершили несколько групповых нападений на мигрантов из-за сообщений в социальных сетях о том, что иностранец заразил несовершеннолетнюю девушку ВИЧ-инфекцией, изнасиловав ее.
Тувинское управление Следственного комитета опровергло, что мигрант заразил девушку. После обвинения в сексуальном насилии его поместили под стражу.
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