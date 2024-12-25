В Москве запустят дополнительные электрички в новогодние праздники
В период январских праздников на Московской железной дороге (МЖД) запустят более 200 электричек. Об этом сообщается на сайте магистрали.
«Большая часть из них будет курсировать на четырех линиях МЦД, а также на маршрутах между Москвой, Александровом, Владимиром, Калугой, Рязанью, Тулой и Муравьево», — уточняется в сообщении.
На ярославском направлении, где движение наиболее интенсивное, отправление части электричек 1 и 7 января перенесено на более позднее время. А на казанском направлении 28, 29, 30 декабря, 7 и 8 января некоторые пригородные поезда будут выходить на маршрут увеличенными составами из 11 вагонов, сообщается на сайте.
Кроме того, в новогоднюю ночь МЦК и Московские центральные диаметры будут работать в особом праздничном режиме. Так, «Ласточки» МЦК будут курсировать не до часу ночи, а до утра, при этом интервал на кольце составит восемь минут. Пригородные поезда МЦД будут ходить до трех часов ночи.
В ночь с 6 на 7 января работу МЦК продлят до двух часов ночи; в это время ходить «Ласточки» будут снова с восьмиминутным интервалом. МЦД будут работать до трех часов ночи.
Начиная с 25 декабря и до окончания снежного сезона пассажиры Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) смогут бесплатно провозить инвентарь для зимних видов спорта, сообщается в телеграм-канале перевозчика. Это касается лыж и сноубордов любых размеров, даже если они длиннее стандартных 180 см, уточнили в компании. Однако инвентарь не должен мешать другим пассажирам. «Острые части лыж и лыжных палок нужно накрывать защитными насадками, а сноуборды перевозить в чехлах», — говорится в сообщении.
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