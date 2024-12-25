Собянин заявил об обновлении 46 московских театров

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

К концу 2024 года в Москве обновлено 46 театральных площадок — это 70% от общего их числа. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, выступая перед Мосгордумой с ежегодным отчетом о деятельности городского правительства.

«Наш город всегда славился своей богатейшей культурой. К чему мы стремились и продолжаем стремиться все эти годы — расширить возможности москвичей и как творцов, и как пользователей культуры. Для этого реализуются масштабные проекты популяризации культурного наследия Москвы. Обновлено 46 городских театров — 70% от общего числа», — заявил градоначальник (цитата по агентству «Москва»).

Сейчас в техническом отношении столичные театры не уступают самым известным сценам мира, добавил Собянин.

Он также напомнил, что в городе появился кинокластер «Москино», который стал одним из крупнейших в мире центров производства кино и медиаконтента. «Большая культурная площадка с первоклассной инфраструктурой для выявления и развития талантов во всех сферах, театры, музеи, концертные залы мирового уровня. Центр притяжения креативной индустрии, кино, анимации — все это наша с вами Москва», — заявил мэр.

Собянин добавил, что в столице воссоздаются и спортивные объекты: так, «в ближайших планах возрождение спортивных кластеров Гребного канала, Московского ипподрома». Кроме того, по его словам, в столице «благоустроили или создали заново свыше тысячи парков и зеленых территорий для повседневного отдыха», сейчас они есть в каждом районе. Приведены в порядок и дворы: там обустроены зоны отдыха и спорта, «созданы качественное освещение, озеленение и современные игровые площадки для детей».