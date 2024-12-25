«СберМаркетинг» и «Национальные приоритеты» будут развивать сферу рекламы

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«СберМаркетинг» и АНО «Национальные приоритеты» сообщили 25 декабря о подписании меморандума о сотрудничестве на 2025 год. Основная задача — реализация инициатив, направленных на поддержку и развитие креативных индустрий в России в сфере рекламы.

Гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина отмечает, что в рамках данного взаимодействия стороны собираются исследовать привлекательность рекламной индустрии с целью понять, в чем может быть ее конкурентоспособность и позиционирование на рынке труда. «Наша цель — выработать единый подход, совместно и последовательно работать над развитием и продвижением ее имиджа», — уточнила Малявина.

Соглашение будет реализовано благодаря взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержке, отмечается в сообщении. Стороны намерены организовать обмен информацией для повышения осведомленности о перспективах профессий креативных индустрий (копирайтер, арт-директор, дизайнер, креативный директор и других), проводить совместные исследования в области мотивации сотрудников в сфере рекламы, направленные на выявление драйверов к выбору креативных специальностей молодежью.



Помимо этого, меморандум о сотрудничестве предполагает изучение существующих барьеров для молодых талантов в сфере маркетинга и рекламы, а также инициирует образовательные программы, направленные на обучение, развитие и профессиональный рост представителей креативных профессий в сфере маркетинга и рекламы.

По словам гендиректора «СберМаркетинга» Станислава Андреева, сотрудничество с АНО «Национальные приоритеты» будет способствовать популяризации креативных профессий и станет важным вкладом в развитие молодежи и общества в целом. «Мы стремимся вдохновить новое поколение профессионалов на выбор креативных профессий в сфере маркетинга и рекламы и обеспечить им необходимые инструменты для успешного развития и реализации потенциала», — подчеркнул топ-менеджер.