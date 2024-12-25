Главу базы отдыха в Тобольске арестовали после отравления детей хлором

Фото: СУ СК России по Тюменской области

Тобольский городской суд заключил под стражу директора базы отдыха «Сказка», где 21 декабря 15 детей и двое взрослых отравились в бассейне парами хлора. Об этом сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

«Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора базы «Сказка» Алмаза Речапова, 1971 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238», — говорится в сообщении.

Суд установил, что директор базы оказал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и назначил Речапову арест на два месяца, до 22 февраля 2025 года.

21 декабря 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора после купания в бассейне на базе отдыха «Сказка» в Тобольске. Отравление получил также годовалый ребенок.

Пострадавших доставили в областную больницу № 3 города Тобольска с предварительным диагнозом «острое отравление хлором». Роспотребнадзор распорядился закрыть бассейн из-за несоответствия уровня хлора нормативным требованиям.