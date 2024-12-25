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Ефимов сообщил о планах реорганизации 11 участков у станции Лианозово

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Правительство Москвы опубликовало проект решения о реорганизации 11 неэффективно используемых участков, входящих в один проект редевелопмента, расположенных на севере и северо-востоке столицы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на площади 31,3 га планируют построить в общей сложности около 660 тыс. кв. м различной недвижимости. В частности, на участках, которые находятся по адресу: ул. Псковская, вл. 17, что недалеко от станции Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и одноименной станции метро, появятся жилые, общественно-деловые и социальные объекты.

По оценке вице-мэра, инвестиции в проект комплексного развития территорий (КРТ) превысят 146 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект составит более 3,2 млрд руб. «Благодаря реорганизации площадок в районах Дмитровский и Лианозово может появиться более 7,2 тыс. новых рабочих мест», — подчеркнул Ефимов.

Почти две трети (415,4 тыс. кв. м) запланированных к постройке площадей — это современное жилье. Кроме него на данных участках построят коммерческие и социальные объекты общей площадью почти 244 тыс. «квадратов». В частности, столичные власти планируют возвести там образовательный комплекс на 1 тыс. мест, детский сад для 350 воспитанников, подстанцию скорой помощи на шесть машин, здание управления МВД и торговый центр с ФОКом. «Кроме того, на участке площадью 0,82 га запланировано обустройство конечной станции наземного городского транспорта», — рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Московская программа КРТ подразумевает реорганизацию бывших промзон и неэффективно используемых территорий в современные многофункциональные кварталы. Всего к настоящему времени в работе находятся 236 таких проектов по всему городу, совокупная площадь этих участков превышает 31 кв. км.

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Москва редевелопмент САО СВАО Владимир Ефимов
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