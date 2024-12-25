Омбудсмен Казахстана сообщила о двух выживших детях на борту самолета
Двое детей — девочки 11 и 16 лет — выжили и отправлены в больницу после авиакатастрофы самолета рейсом Баку — Грозный, упавшего под Актау. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева в своем Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«Коллега из офиса регионального уполномоченного по правам ребенка по Мангыстауской области находится на месте в детской областной больнице. Доставили двоих детей. Девочки, 2013-го и 2008 года рождения, им оказывают всю необходимую помощь», — уточнила она.
В то же время, по данным «Азербайджанский авиалиний», детей на борту упавшего самолета не было.
По их данным, на борту находились 67 человек, из них 62 пассажира и 5 членов экипажа. «Детей среди пассажиров не было, информация о пострадавших будет предоставлена в ближайшее время», — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Авиакомпания также опубликовала список пассажиров, которые летели на разбившемся в Казахстане самолете.
Выполнявший рейс из Баку в Грозный лайнер разбился утром 25 декабря. По данным Минтранса Казахстана, всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них: 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области республики РБК сообщили, что выжили как минимум 28 человек.
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