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Военная операция на Украине ,  
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Главный центр связи Генштаба ВС России наградили орденом Суворова

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Военная операция на Украине
Церемония&nbsp;награждения Главного центра связи Генштаба ВС РФ орденом Суворова, 24 декабря 2024 года
Церемония награждения Главного центра связи Генштаба ВС РФ орденом Суворова, 24 декабря 2024 года (Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Орден Суворова вручили Главному центру связи Генерального штаба Вооруженных сил России, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Главный орденов Красной Звезды и Жукова центр связи ГШ ВС РФ удостоен государственной награды «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили агентству в военном ведомстве.

Другие воинские части связи — Центральный узел контроля безопасности связи Генштаба ВС России и Центральный узел фельдъегерско-почтовой связи — награждены грамотами президента.

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Также замначальника Генштаба генерал-лейтенант Валерий Тишков отметил вклад личного состава воинских частей связи центрального подчинения. Он поблагодарил командование и весь личный состав награжденных частей.

В ноябре президент Владимир Путин посмертно присвоил командиру мотострелковой бригады генерал-майору Павлу Клименко звание Героя России. Клименко погиб после удара FPV-дронов в Красногоровке в ДНР.

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награждение орден Военная операция на Украине Вооруженные силы Генштаб
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