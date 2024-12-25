Главный центр связи Генштаба ВС России наградили орденом Суворова

Церемония награждения Главного центра связи Генштаба ВС РФ орденом Суворова, 24 декабря 2024 года (Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Орден Суворова вручили Главному центру связи Генерального штаба Вооруженных сил России, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Главный орденов Красной Звезды и Жукова центр связи ГШ ВС РФ удостоен государственной награды «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили агентству в военном ведомстве.

Другие воинские части связи — Центральный узел контроля безопасности связи Генштаба ВС России и Центральный узел фельдъегерско-почтовой связи — награждены грамотами президента.

Также замначальника Генштаба генерал-лейтенант Валерий Тишков отметил вклад личного состава воинских частей связи центрального подчинения. Он поблагодарил командование и весь личный состав награжденных частей.

В ноябре президент Владимир Путин посмертно присвоил командиру мотострелковой бригады генерал-майору Павлу Клименко звание Героя России. Клименко погиб после удара FPV-дронов в Красногоровке в ДНР.