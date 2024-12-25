Главный центр связи Генштаба ВС России наградили орденом Суворова
Орден Суворова вручили Главному центру связи Генерального штаба Вооруженных сил России, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
«Главный орденов Красной Звезды и Жукова центр связи ГШ ВС РФ удостоен государственной награды «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили агентству в военном ведомстве.
Другие воинские части связи — Центральный узел контроля безопасности связи Генштаба ВС России и Центральный узел фельдъегерско-почтовой связи — награждены грамотами президента.
Также замначальника Генштаба генерал-лейтенант Валерий Тишков отметил вклад личного состава воинских частей связи центрального подчинения. Он поблагодарил командование и весь личный состав награжденных частей.
В ноябре президент Владимир Путин посмертно присвоил командиру мотострелковой бригады генерал-майору Павлу Клименко звание Героя России. Клименко погиб после удара FPV-дронов в Красногоровке в ДНР.
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