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Военная операция на Украине ,  
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Герой России Головин стал главой «Юнармии»

Сюжет
Военная операция на Украине
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Владислав Головин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Начальником главного штаба российского патриотического движения «Юнармия» стал Герой России Владислав Головин. Об этом сообщил председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов.

Объявление о назначении Головина новым главой штаба было сделано на XI Всероссийском юнармейском внеочередном слете в Национальном центре управления обороной России.

Орлов поздравил Головина и отметил, что знаком с ним уже несколько лет. Они вместе участвовали в военной операции на Украине и обучались по программе «Время героев».

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Владислав Головин родился в Кирове в 1997 году, в 2020 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Он участвовал в боях за Мариуполь, был ранен.

До Головина главой штаба был олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, он занимал эту должность с декабря 2020 года. В ноябре гимнаст сообщил, что стал вице-президентом Федерации гимнастики России. Нагорный добавил, что будет заниматься продвижением спортивного направления в сообществе детей и молодежи «Движение первых».

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