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Ефимов заявил об аренде бизнесом 25 участков под нежилую недвижимость

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

С начала 2024 года столичные власти выделили в аренду представителям бизнеса земельные участки, общая площадь которых превышает 12 га, для строительства различной коммерческой недвижимости. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В общей сложности, по его словам, инвесторы арендовали 25 участков, на которых планируют построить торгово-офисные здания, спортивные и медицинские объекты, а также многофункциональные центры. «В зависимости от условий договоров, сроки которых варьируются от 2,5 года до десяти лет и восьми месяцев, — уточнил вице-мэр. — Тем самым в столице появится более 292,3 тыс. кв. м новых объектов капитального строительства».

Отметим, что территории, переданные городом в аренду, находятся в восьми административных округах. Четыре из 25 участков находятся на северо-востоке столицы, их общая площадь превышает 3,4 га. На востоке одному инвестору передали почти 1,8 га для строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов, культурно-досугового центра и автомойки, а в ТиНАО инвесторы возведут семь объектов на участках общей площадью более 2,4 га.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, девелоперы арендовали восемь участков общей площадью около 5,3 га в шести административных округах для строительства спорткомплексов. «12 участков совокупной площадью 4,4 га город выделил для возведения торгово-офисной недвижимости, — подчеркнул чиновник. — Также в столице появятся медицинский и культурно-досуговый центры, объекты для обслуживания автомобильного транспорта».

В свою очередь глава департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, отметил, что привлекательные стартовые условия и онлайн-формат участия делают предложения от города для строительства объектов коммерческой недвижимости востребованными у предпринимателей. В частности, по его информации, в 2024 году средняя конкуренция на торгах по аренде таких участков составила 12 участников на лот.

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Теги
Москва редевелопмент ТиНАО СВАО бизнес-центр спортивные объекты инвестор физкультурно-оздоровительный комплекс ВАО Владимир Ефимов
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