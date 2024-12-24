Журналистам из Германии запретили участвовать в пресс-конференции Лаврова
Одно немецкое СМИ запретило журналистам присутствовать на пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
«В одном немецком СМИ, получив приглашение на общение с министром вот в таком коллективном формате, сказали, что им нужно посоветоваться с редакцией, что им нужно запросить Берлин. А потом позвонили и сказали, что им не разрешили», — сказала она (цитата по ТАСС).
Захарова добавила, что решение журналисты объяснили «рождественской повесткой».
В конце ноября «Первый канал» сообщил о том, что власти Германии приняли решение закрыть их немецкое бюро и выдали корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову предписание о необходимости покинуть страну.
После этого решения официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила о зеркальных мерах в отношении работающих на территории России сотрудников немецкой медиагруппы ARD Франка Альшмана и Свена Феллера. При этом Захарова отметила, что Москва допускает аккредитацию новых сотрудников ARD, если Германия позволит возобновить работу корпункта «Первого канала» в Берлине.
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