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Политика ,  
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Журналистам из Германии запретили участвовать в пресс-конференции Лаврова

Захарова: немецким журналистам запретили участвовать в пресс-конференции Лаврова
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Одно немецкое СМИ запретило журналистам присутствовать на пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«В одном немецком СМИ, получив приглашение на общение с министром вот в таком коллективном формате, сказали, что им нужно посоветоваться с редакцией, что им нужно запросить Берлин. А потом позвонили и сказали, что им не разрешили», — сказала она (цитата по ТАСС). 

Захарова добавила, что решение журналисты объяснили «рождественской повесткой».

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В конце ноября «Первый канал» сообщил о том, что власти Германии приняли решение закрыть их немецкое бюро и выдали корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову предписание о необходимости покинуть страну.

После этого решения официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила о зеркальных мерах в отношении работающих на территории России сотрудников немецкой медиагруппы ARD Франка Альшмана и Свена Феллера. При этом Захарова отметила, что Москва допускает аккредитацию новых сотрудников ARD, если Германия позволит возобновить работу корпункта «Первого канала» в Берлине.

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Мария Захарова Сергей Лавров Германия журналисты
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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