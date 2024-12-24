Журналистам из Германии запретили участвовать в пресс-конференции Лаврова

Сергей Лавров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Одно немецкое СМИ запретило журналистам присутствовать на пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«В одном немецком СМИ, получив приглашение на общение с министром вот в таком коллективном формате, сказали, что им нужно посоветоваться с редакцией, что им нужно запросить Берлин. А потом позвонили и сказали, что им не разрешили», — сказала она (цитата по ТАСС).

Захарова добавила, что решение журналисты объяснили «рождественской повесткой».

В конце ноября «Первый канал» сообщил о том, что власти Германии приняли решение закрыть их немецкое бюро и выдали корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову предписание о необходимости покинуть страну.

После этого решения официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила о зеркальных мерах в отношении работающих на территории России сотрудников немецкой медиагруппы ARD Франка Альшмана и Свена Феллера. При этом Захарова отметила, что Москва допускает аккредитацию новых сотрудников ARD, если Германия позволит возобновить работу корпункта «Первого канала» в Берлине.