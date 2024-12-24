РКН сообщил о жалобах абонентов МТС на работу личного кабинета
Роскомнадзор фиксирует повышенное число жалоб абонентов МТС на работу сервиса «Личный кабинет», сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования ведомства.
«С 9:45 в сервисе «Мониторинг сбоев» фиксируется повышенное количество обращений пользователей оператора связи ПАО «МТС» с жалобами на задержки в работе сервиса «Личный кабинет». Обращения связаны с нагрузкой на сервис и легитимными запросами пользователей МТС из-за недостоверной информации о подключении платных опций», — говорится в публикации центра.
Сбои или повреждения на сети оператора связи не зафиксированы, уточнило ведомство.
РБК направил запрос в пресс-службу МТС.
С подключением дорогих услуг столкнулись пользователи, например, в Челябинске. По их словам, у них появились опции, которые они не выбирали, написал портал «74.ру». В компании заявили изданию, что не подключают услуги без согласия пользователей.
Согласно данным детектора отслеживания сбоев «Сбой.рф» на 18:00 мск, за 24 декабря пользователи пожаловались на МТС более 3 тыс. раз. Число жалоб росло примерно с девяти утра до трех дня. Больше всего сбоев наблюдалось в Москве (24%), Краснодарском крае (22%) и Санкт-Петербурге (11%).
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