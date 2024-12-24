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Жираф Самсон появился в экспозиции Дарвиновского музея в виде чучела

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Новости Москвы
Экспозиция в Дарвиновском музее с жирафом Самсоном
Экспозиция в Дарвиновском музее с жирафом Самсоном (Фото: Дарвиновский музей / Telegram)

Жираф Самсон, обитавший в Московском зоопарке и умерший этим летом, появился в экспозиции Дарвиновского музея. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Жираф был популярен среди москвичей и запомнился высоким ростом (5 м) и длинной шеей. Животное обитало в московском зоопарке с 1994 года и было одним из самых любимых среди посетителей. Самсон прожил 30 лет.

По сообщению пресс-службы, дирекция зоопарка передала музею шкуру животного для изготовления чучела, которое включили в экспозицию «Саванна». Его изготовлением занималась мастерская Александра Соколова.

В сообщении отмечается, что Самсон стал самым высоким в коллекции музея и является первым животным с полными Ф. И. О.: Самсон Гамлетович Ленинградов.

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Жираф Самсон родился в Санкт-Петербурге в 1993 году и был перевезен в Московский зоопарк в 1994 году. Он жил в старейшем здании зоопарка, построенном в 1892 году в качестве павильона для травоядных.

В апреле директор Московского зоопарка показала видео с Самсоном, отметив, что он «очень стар», так как в среднем жирафы его вида живут 20 лет.

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