Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали после короткого замыкания
Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали после возникновения короткого замыкания в лифте. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Сбой в электропроводке лифта произошел между вторым этажом и смотровой площадкой. После срабатывания пожарной сигнализации посетители башни были эвакуированы, она будет открыта позже, в течение дня, уточнил телеканал.
Пострадавших нет, передает BFMTV со ссылкой на Общество по эксплуатации башни (SETE).
В начале декабря в Париже спустя пять лет после пожара снова открыли отреставрированный Нотр-Дам-де-Пари. Официальное открытие произошло 7 декабря, на нем присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Бриджит Макрон, а также лидеры других стран.
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