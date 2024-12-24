ЦОДД предупредил о предновогодних пробках в Москве

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Столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о падении средней скорости транспорта до 27 км/ч. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Водителям порекомендовали пользоваться городским транспортом. «Если поездок на автомобиле не избежать, то отложите их на более позднее время — после 20:00», — говорится в сообщении.

В послеобеденное время напряженное движение наблюдается на Садовом кольце в районе улицы Садовая-Спасская, на Бульварном кольце в районе Чистопрудного бульвара, на Третьем транспортном кольце в районе Русаковской эстакады, уточнили в организации.

На образование пробок влияет в том числе «увеличение числа машин и поездок в предновогодние дни», пояснили в дептрансе. Среди других факторов — ограничения движения на некоторых трассах, ремонтные работы, мелкие ДТП, а также погодные условия. Так, 24 декабря температура воздуха в столице составляет от минус 1 до плюс 1 градуса, наблюдаются небольшие осадки и гололедица, сообщили ранее в Гидрометцентре.

Ранее «Автодор» призвал водителей в Московском регионе быть осторожными из-за снегопадов, сообщалось в телеграм-канале госкомпании. Так, осадки прогнозировались до утра среды на М-1 «Беларусь», на М-3 «Украина» в Московской, Калужской и Брянской областях, на М-4 «Дон» в Московской, Тульской и Липецкой областях, на всем протяжении М-11 «Нева» и на всем протяжении М-12 «Восток».