Памятник главе уголовного сыска Российской империи установили в Москве
Монумент руководителю уголовного сыска Российской империи Аркадию Кошко установили в Москве. Об этом РБК сообщили в департаменте культурного наследия столицы.
Статуя теперь находится перед Центральным музеем МВД России по адресу: ул. Селезневская, 11, стр. 1.
Памятник представляет собой фигуру Кошко, держащего в одной руке трость, в другой — портфель с документами. Скульптурная часть монумента стоит на гранитном постаменте. Общая высота памятника составляет 4,7 м, высота фигуры следователя — 2,7 м. Монумент весит 9 т.
Изначально статую хотели установить в сквере рядом с Петровкой, поскольку именно на этой улице расположено здание Главного управления МВД России по городу Москве, однако позже приняли решение в пользу Центрального музея МВД России, говорится в сообщении ведомства.
Аркадий Францевич Кошко (1867–1928) — криминалист и сыщик, начальник Московской сыскной полиции, делопроизводитель Департамента полиции Российской империи. Он применил новую систему идентификации личности, основанную на особой классификации антропометрических данных (фотографические и дактилоскопические данные), и в результате создал довольно точную картотеку преступников благодаря учреждению фотографического, антропометрического и дактилоскопического кабинетов, рассказали РБК в департаменте культурного наследия.
3 декабря в Москве открыли памятник Герою Советского Союза летчику-испытателю Валерию Чкалову. За свою жизнь летчик испытал более 70 типов самолетов, разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа — восходящий «штопор» и замедленную «бочку».
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