Падение дрона в академии в Нижнем Новгороде объяснили учениями
Беспилотник, который врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде, был учебным и не переносил взрывчатку, поэтому взрыва и возгорания не произошло, сообщили NN.ru в академии.
«У нас все хорошо, никаких взрывов не было. У нас были учения, но уже все на своих местах», — рассказали в учебном заведении. По данным издания, курсанты сами могли запустить дрон в здание в ходе тренировок.
«Все звонят, думают, что нас уже всех похоронили. Но все в порядке», — добавили в академии.
РБК направил запрос в Нижегородскую академию МВД России.
Днем 24 декабря Baza и NN.ru со ссылкой на источники сообщили о дроне, врезавшемся в здание академии. Курсантов учебного заведения эвакуировали после инцидента.
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