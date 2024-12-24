Министр энергетики Пакистана предложил россиянам поехать на курорт Скарду
Пакистан предлагает российским туристам посетить курорт Скарду, который находится в районе Гималайских гор. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал министр экономики Пакистана Аваис Легари.
«У нас есть международное авиасообщение туда. Так что это очень хорошее направление для российских туристов, и в глобальном плане оно очень привлекательно», — сказал министр о направлении Скарду.
Легари добавил, что в Пакистане несколько мест с береговыми линиями и пустынями, которые могут привлечь россиян своей природной красотой. Министр назвал Пакистан «раем» и ответил, что запуск карт российской платежной системы «Мир» может увеличить турпоток из России.
Ранее министр энергетики Пакистана Аваис Легари анонсировал появление прямого железнодорожного сообщения с Россией в 2025 году. По его словам, отправление первого грузового поезда планируется на конец марта. О появлении тестового грузового железнодорожного сообщения с Пакистаном российская сторона сообщала 10 декабря. Дорога будет проходить в обход Афганистана по территории Казахстана, Туркмении и Ирана.
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