Министр энергетики Пакистана предложил россиянам поехать на курорт Скарду

Виды Скарду (Фото: Waqas Usman / Wikipedia)

Пакистан предлагает российским туристам посетить курорт Скарду, который находится в районе Гималайских гор. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал министр экономики Пакистана Аваис Легари.

«У нас есть международное авиасообщение туда. Так что это очень хорошее направление для российских туристов, и в глобальном плане оно очень привлекательно», — сказал министр о направлении Скарду.

Легари добавил, что в Пакистане несколько мест с береговыми линиями и пустынями, которые могут привлечь россиян своей природной красотой. Министр назвал Пакистан «раем» и ответил, что запуск карт российской платежной системы «Мир» может увеличить турпоток из России.

Ранее министр энергетики Пакистана Аваис Легари анонсировал появление прямого железнодорожного сообщения с Россией в 2025 году. По его словам, отправление первого грузового поезда планируется на конец марта. О появлении тестового грузового железнодорожного сообщения с Пакистаном российская сторона сообщала 10 декабря. Дорога будет проходить в обход Афганистана по территории Казахстана, Туркмении и Ирана.