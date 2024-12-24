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Путин вручит гендиректору Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством»

Путин вручит гендиректору Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент России Владимир Путин 24 декабря в Санкт-Петербурге вручит орден «За заслуги перед Отечеством» I степени гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент встретится с Пиотровским, наградит его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, вручит заслуженный орден», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Указ о награждении Путин подписал 8 декабря. Тогда же глава государства распорядился наградить этим орденом актрису театра и кино, народную артистку СССР Алису Фрейндлих. Народного артиста России Сергея Маковецкого Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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Михаил Пиотровский

9 декабря Михаилу Пиотровскому исполнилось 80 лет. Он родился в 1944 году в Ереване. В 1967 году окончил кафедру арабской филологии восточного факультета Ленинградского государственного университета.

В 1991 году его пригласили в Эрмитаж на должность первого заместителя директора по научной работе, а через год назначили гендиректором. Таким образом, Пиотровский возглавляет Эрмитаж уже более 30 лет. С 1964 по 1990 год директором Эрмитажа был его отец Борис Пиотровский.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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