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Политика ,  
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МИД обвинил Эстонию в создании многочасовых очередей на границе с Россией

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На российско-эстонской границе образовываются многочасовые очереди, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова и подчеркнула, что это происходит из-за действий со стороны Таллина.

По словам Захаровой, накануне новогодних праздников через границу стали чаще ездить люди. Однако в 2024 году ситуация осложнилась из-за того, что пункт пропуска «Нарва-1» на границе России и Эстонии с 1 мая перешел по инициативе эстонской стороны с круглосуточного режима работы на сокращенный график.

Сейчас эстонские власти рекомендуют людям ехать на контрольно-пропускные пункты «Койдула»/«Куничина Гора» и «Лухамаа»/«Шумилкино», которые работают круглосуточно.

«В результате переадресации граждан накануне праздничного периода и прежде всего из-за искусственной эскалации ситуации со стороны эстонских пограничников на указанных пунктах пропуска стали образовываться многочасовые очереди», — сказала Захарова и отметила, что эстонцы обращались в парламент с просьбой возобновить работу пункта пропуска в Нарве в круглосуточном режиме, но вопрос так и не решили.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Перед европейским Рождеством очереди на пограничных пунктах в Эстонии значительно выросли. Накануне Narva News сообщила, что время, необходимое для преодоления госграницы между Нарвой (Эстония) и Ивангородом (Россия), составляет уже более суток. Сейчас это исключительно пешеходный пункт пропуска.

47.News писал 23 декабря, что люди, которым необходимо попасть в российский Ивангород, занимают весь тротуар на Петровской площади в Нарве. Многие эстонцы, у которых родственники живут в России, собираются провести там выходные — 24, 25 и 26 декабря. Кроме того, поток путешественников вырос за счет финнов, для которых КПП «Нарва — Ивангород» стал самым близким после закрытия всех автомобильных пунктов пропуска на финляндско-российской границе.

Ежедневно пункт пропуска в Нарве преодолевают от 800 до 1000 человек, но многие не успевают пройти границу до ночи и остаются ждать на вторые сутки. Ситуацию осложняет не только выросший перед праздниками поток эстонцев, но и ограниченный режим работы пункта в Нарве (с 7:00 до 23:00), а также правило тотального досмотра.

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МИД Эстония очереди Таллин Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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