Девять младенцев отравились в Екатеринбурге после праздника

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Девять младенцев были госпитализированы в Екатеринбурге после детского праздника, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, 20 декабря группа родителей из сообщества по интересам «Январяшки» организовала мероприятие с аниматорами для своих детей в возрасте 10–11 месяцев, заказав питание в службе доставки. На утреннике присутствовали 24 ребенка и 27 взрослых.

В течение двух дней после праздника девять младенцев были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции — рвотой, жидким стулом, повышенной температурой тела. Врачи выяснили, что дети заразились норовирусной инфекцией второго типа, уточняет Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства установили, что на мероприятии присутствовали мама с ребенком, которые за сутки до праздника обращались за медпомощью с рвотой, жидким стулом и высокой температурой. Впоследствии у ребенка также диагностировали норовирусную инфекцию второго типа.

Кроме того, на празднике 10–11-месячные дети питались блюдами из службы доставки готовой еды, такими как запеченный картофель, тарталетки с курицей и сэндвичи, «что недопустимо для детей раннего возраста», сообщил Роспотребнадзор.

Сейчас сотрудники областного управления Роспотребнадзора продолжают эпидемиологическое расследование в месте проведения мероприятия и на объекте службы кейтеринга.

Ранее в декабре в Екатеринбурге 11 детей в возрасте от 10 до 15 лет отравились в кардиологическом отделении детской областной больницы № 11. Прокуратура начала проверку инцидента.