Синоптики предупредили о магнитной буре и северном сиянии

Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС

Из-за вспышки на Солнце 25 декабря на Земле ожидаются магнитная буря и полярное сияние, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Предварительно, магнитная буря начнется во второй половине дня, после 15:00 мск, тогда связанный с солнечной вспышкой выброс корональной массы достигнет Земли. Магнитная буря продлится около 8–10 часов, ожидается, что она будет слабого или среднего уровня, класса G1-G2.

Геомагнитные бури оцениваются по шкале от 1 до 5, где 1 — самая слабая, а 5 — наибольшая вероятность ущерба. Буря класса G2 — средней силы — может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях.

Полярное сияние можно будет увидеть в высоких широтах, добавил Леус.

По словам метеоролога, период относительно низкой активности Солнца подходит к завершению. В частности, накануне, 23 декабря, на Солнце была отмечена вспышка среднего класса, но высокой интенсивности, почти максимального класса Х.

До этого магнитная буря уровня G1 (слабая) произошла 17 декабря. До этого 4 декабря на Солнце произошла вспышка предпоследнего уровня мощности M2.3 — вторая по мощности за последние семь лет.