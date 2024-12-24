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Общество ,  
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У россиян вырос спрос на туры «все включено» внутри страны

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В 2024 году в России вырос спрос на туры по стране с системой «все включено». В Краснодарском крае и Крыму — на 20%, в Подмосковье — более чем на 40%. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) (сообщение есть у РБК).

Система «все включено» (all-inclusive) — это комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает, помимо проживания, еду, напитки, мероприятия и развлечения без необходимости доплачивать за них.

Общий внутрироссийский турпоток по результатам 2024 года может составить более 100 млн поездок, добавили в АТОР.

В ТОП-10 самых популярных направлений в 2024 году, отметили в ассоциации, вошли Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Москва и область, Санкт-Петербург, Крым, Калининградская область, Северный Кавказ, Средняя полоса России (Золотое Кольцо), Поволжье и Татарстан.

В АТОР отметили, что важным показателем для сферы внутрироссийского туризма стала глубина продаж туров — время между датой бронирования тура и его началом. В 2024 году этот показатель составил 1,4 месяца. Тенденция на увеличение глубины продаж туров по России может сохраниться и в 2025 году, добавили в ассоциации.

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В числе ограничительных факторов для внутреннего туризма в 2024 году в АТОР назвали рост цен на авиаперевозку, дефицит билетов на популярных южных железнодорожных направлениях, а также нехватку качественных отелей и инфраструктуры, особенно на Кавминводах и Северном Кавказе.

Однако в 2025 году туроператоры прогнозируют сохранение роста спроса на внутрироссийском рынке.

«Суммарный прирост может быть выше, чем в 2024 году, в том числе за счет расширения географии, коротких поездок, разнообразия программ, а также новых видов и форматов путешествий: винные туры, агро- и экотуризм, программы, адаптированные под путешественников с ограниченными возможностями здоровья», — заявил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что отказ от системы гостиничных услуг в формате «все включено» (all inclusive) в отелях Турции станет «катастрофическим шагом» для туристической индустрии и экономическая целесообразность путешествия именно в Турцию потеряет свой смысл.

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