Минздрав объявил о проверке психбольницы в Краснодаре после жалобы Путину

Специализированная психиатрическая больница № 7 (Фото: сервис Google Street View)

После коллективного видеообращения сотрудников Специализированной психиатрической больницы № 7 в Краснодаре к президенту Владимиру Путину Минздрав объявил о проведении комплексной проверки, сообщает пресс-служба министерства в телеграм-канале.

По ее данным, специально для проверки была сформирована выездная комплексная комиссия. «С коллективом проведена беседа. В настоящее время проводится проверка по всем озвученным доводам», — говорится в сообщении.

Необходимые меры предпримут по итогам проведенной проверки, отметило министерство.

Соответствующий видеоролик опубликовало агентство «Краснодар Онлайн». В кадре коллектив медицинских работников учреждения читают обращение к президенту. Жалоба заключается в том, что главный врач Давид Гунба и его заместительница Райгуль Демирбекова агрессивно обращаются с врачами и пациентами и угрожают лишить сотрудников федеральных выплат.

По словам медиков, со стороны руководства были зафиксированы также и незаконные действия — шантаж сотрудников и раскрытие медтайны. Работники пообещали массово уволиться, если ситуация в больнице останется без изменений.

Портал 93.ru отмечает, что главврач больницы Давид Гунба был замминистром здравоохранения Кубани до 2017 года. Тогда он подал в отставку «в связи со сменой места работы». Это совпало со скандалом после выхода передачи «Ревизорро: Медицинно» на телеканале «Пятница». В кадр попали в том числе туалеты и приемный покой в Краснодарской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которые вызвали критику своим состоянием.

В конце ноября Роспотребнадзор начал проверку в связи с нарушением санитарных норм в одной из школ Красноярского края после видеоролика, на котором две сотрудницы кухни танцуют с костями. В ведомстве пообещали принять необходимые меры в отношении нарушителей.