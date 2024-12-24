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На Гавайях произошло извержение одного из самых активных вулканов в мире

На Гавайях произошло извержение одного из самых активных вулканов в мире
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На Гавайях произошло извержение одного из самых мощных вулканов в мире, который называется Килауэа, сообщает Scripps News.

Извержение началось рано утром в понедельник, 23 декабря, по местному времени (вечером по московскому времени). На кадрах с камеры, расположенной у жерла вулкана, видно, как в воздух поднимается гейзер лавы, высота которого в самой высокой точке достигает более 80 метров.

В последний раз извержение на Килауэа фиксировали в июне 2023 года.

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вулкан Гавайи извержение вулкана
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