На Гавайях произошло извержение одного из самых активных вулканов в мире

Video

На Гавайях произошло извержение одного из самых мощных вулканов в мире, который называется Килауэа, сообщает Scripps News.

Извержение началось рано утром в понедельник, 23 декабря, по местному времени (вечером по московскому времени). На кадрах с камеры, расположенной у жерла вулкана, видно, как в воздух поднимается гейзер лавы, высота которого в самой высокой точке достигает более 80 метров.

В последний раз извержение на Килауэа фиксировали в июне 2023 года.