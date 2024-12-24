В порту Стамбула перевернулся 100-метровый контейнеровоз

Контейнеровоз Amnah перевернулся на бок в порту Амбарлы-Марпорт в Стамбуле, пострадал один человек, который выпрыгнул за борт, сообщает турецкое агентство Liderhaber со ссылкой на заявление Минтранспорта и инфраструктуры страны.

Причины произошедшего в настоящее время неизвестны. По данным агентства, судно перевернулось ночью 23 декабря. Спасательная лодка, отправленная на место, эвакуировала персонал контейнеровоза.

«Персонал контейнеровоза AMNAH, стоящего на якоре [на терминале] Мардаш в порту Амбарлы, был эвакуирован, и после информации о том, что сотрудники порта установили плавучий барьер вокруг судна, наша лодка вернулась в обратный путь», — говорится в заявлении. Сколько человек находилось на борту, агентство не уточнило.

Согласно данным портала MarineTraffic, судно следовало под флагом Коморских островов. Длина Amnah — 101 м, ширина — 18,45 м.

Ранее, 12 декабря, в Средиземном море у побережья Туниса перевернулось судно, на борту которого находились 130 человек. Это произошло к югу от тунисского города Шебба. В результате происшествия двое человек утонули.